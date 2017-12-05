Как сообщает Le Parisien, в столкновении участвовали около 80 человек со всех сторон. Драка произошла на вокзале Мюнхена. Сообщается, что около 40-50 фанатов «Баварии» ожидали на вокзале французских болельщиков. Отмечается, что столкновение продолжалось две минуты и завершилась победой фанатов «ПСЖ».

Напомним, что «Бавария» и «ПСЖ» сыграют сегодня, 5 декабря, в 22:45 мск. Оба клуба уже гарантировали себе выход в плей-офф.