​XV Международная специализированная выставка футбольной индустрии «Футбол Маркет» завершила в субботу свою работу.

Выставка проходила с 30 ноября по 2 декабря в Москве в «Экспоцентре» на Красной Пресне.

На выставке были представлены компании из Европы, Азии, Африки и Южной Америки, в том числе большинство участников российского футбольного рынка.

В рамках программы конференций ее участники обсудили вопросы подготовки к чемпионату мира 2018 в России, проблемы трансферного рынка, клубного менеджмента, маркетинга и селекционной работы, коллизии при разрешении правовых споров и многое другое.

Впервые в истории «Футбол Маркет» стал площадкой для общения представителей клубов и футбольных агентов. Также в рамках выставки работала экспозиция работ юных художников на тему «Футбол в искусстве».

В числе гостей выставки были Сергей Прядкин, Игорь Ефремов, Андрей Соколов, Станислав Черчесов, Валерий Газзаев, Борис Игнатьев, Олег Кононов, Роман Широков, Виктор Булатов, Игорь Корнеев, Эктор Бракамонте, Марсело Симоньян, Андрей Талалаев, Рохус Шох, Антон Евменов, Александр Толстиков, Эмин Антонян и многие другие.

За 3 дня работы экспозицию «Футбол Маркет» увидели сотни специалистов и гостей выставки.

Оргкомитет «Футбол Маркет» объявил, что следующая, шестнадцатая по счету выставка, состоится 7-9 июня в канун чемпионата мира по футболу 2018 в России.