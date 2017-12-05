Садьо Мане: В игре со «Спартаком» нельзя рассчитывать на одного Салаха
Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».
«Мохаммед Салах действительно играет просто блестяще. Это фантастический футболист, но очень важно, чтобы и остальные ребята показывали хорошую игру. Нельзя рассчитывать на то, что Мо всегда будет выручать нас. Нам очень важно занять первое место, и завтра мы будем играть на победу. Конечно, многие большие клубы выйдут в плей-офф со второй строчки, и все-таки первое место в группе дает определенное преимущество», - приводит слова Мане официальный сайт УЕФА.
«Ливерпуль» после пяти туров возглавляет группу E с девятью очками. «Спартак» с шестью баллами занимает третье место.
Напомним, что матч между командами состоится 6 декабря в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.