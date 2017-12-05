«Мохаммед Салах действительно играет просто блестяще. Это фантастический футболист, но очень важно, чтобы и остальные ребята показывали хорошую игру. Нельзя рассчитывать на то, что Мо всегда будет выручать нас. Нам очень важно занять первое место, и завтра мы будем играть на победу. Конечно, многие большие клубы выйдут в плей-офф со второй строчки, и все-таки первое место в группе дает определенное преимущество», - приводит слова Мане официальный сайт УЕФА.

«Ливерпуль» после пяти туров возглавляет группу E с девятью очками. «Спартак» с шестью баллами занимает третье место.

Напомним, что матч между командами состоится 6 декабря в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.