Сегодня «Челси» примет на «Стэмфорд Бридж» мадридский «Атлетико» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Советский спорт" представляет стартовые на игру, которая начнется в 22.45 по московскому времени.

"Челси": Куртуа, Фабрегас, Канте, Мората, Азар, Бакайоко, Мозес, Дзаппакоста, Кэхилл, Кристенсен, Аспиликуэта.

Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Дринкуотер, Педро, Виллиан, Батшуайи.

"Атлетико": Облак, Луис, Томас, Коке, Ньигес, Торрес, Габи, Савич, Лукас, Хименес.

Запасные: Мойя, Годин, Карраско, Корреа, Гамейро.