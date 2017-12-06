«Мы должны были выигрывать. Если создаешь реальные моменты, реальные, а не просто какие-то момент, то их надо реализовывать. Вратарь был лучшим в составе нашего соперника. В другой ситуации мы могли бы чуть аккуратнее пользоваться своими возможностями. Но сама по себе наша группа была очень тяжелая. "Атлетико" в прошлом проявил себя, как прекрасный боец в Лиге чемпионов.

Если играешь в Лиге чемпионов и проходишь в следующую стадию, то ты должен быть готов ко встрече с любым соперником. Понимаем, что нам могут выпасть "Барселона", "ПСЖ" или "Бешикташ". В то же время, думаю, ни один из возможных соперников не будет рад встрече с нами. Посмотрим, что будет. Помню, на ЕВРО мы заняли со сборной первое место в группе, а потом нам выпала Испания. Затем – Германия. Если бы обыграли и ее тоже, то следующей была бы Франция. То есть порой не так важно, с какого места ты выходишь в плей-офф. Главное, что мы там», - приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.