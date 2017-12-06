"Не стал бы говорить, что я был лидером в "Уфе". У нас была команда, очень сплоченный коллектив, который и сейчас есть. Очень за них переживаю и, пользуясь случаем, хочу пожелать им удачи. Очень сильно поддерживаю ребят, смотрю каждую игру. Сейчас "Уфа" хорошо идет, потому что там есть коллектив. Очень важно, когда есть именно команда, а не отдельные маленькие группы по интересам", - сказал Зинченко в интервью ютуб каналу "Футбол с Meizu".