«Хочу поблагодарить губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева и президента ФК «Ростов» Арташеса Владимировича Арутюнянца за оказанное доверие и всё то, что они делают для клуба. Также я говорю спасибо всем болельщикам команды за их любовь и преданность клубным цветам. Ростов-на-Дону – прекрасный футбольный город с добрыми и отзывчивыми людьми, которые заслуживают, чтобы команда радовала их победами и красивой, зрелищной игрой. Желаю команде, тренерскому и административному штабу успехов в их дальнейших играх!" — цитирует Кучука официальный сайт клуба.

Напомним, Кучук возглавил "Ростов" в июне 2017 года, на данный момент команда занимает десятое место в турнирной таблице РФПЛ.