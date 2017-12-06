Сегодня футболисты «Зенита» вылетели на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Реал Сосеьдадом».

Как сообщается на официальном сайте «Зенита», в Испанию полетели 19 игроков, включая вратаря Андрея Лунева. Артем Дзюба не отправился на матч с «Реал Сосьедадом» по медицинским соображениям.

вратари - Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

защитники - Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Максим Карпов;

полузащитники - Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони;

нападающие - Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин.

Напомним, что матч между «Реал Сосьедадом» и «Зенитом» состоится завтра, 7 декабря. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 23:05 мск.