- Возможно, мы и сами не рассчитывали, что в итоге займем первое место в группе. Но мы хорошо поработали, особенно в матчах против «Челси» - в Лондоне и у себя дома. Так что, думаю, все заслуженно. У «Карабаха» хорошая команда, и, возможно, он и сам заслуживал большего. Весь прошлый сезон мы много работали, чтобы ударно проводить такие матчи, как здесь, в Лиге чемпионов. Сразу после жеребьевки было понятно, что нас ждет тяжелая борьба. Мы отдали ей все силы, а теперь можем немного отдохнуть до февраля. У нас нет никаких предпочтений по следующим соперникам. Конечно, если выигрываешь свою группу, то твои шансы избежать встречи с самыми сильными клубами увеличиваются, но в 1/8 финала все команды очень внушительные. В том числе среди занявших вторые места, - цитирует Перотти azerisport.com.