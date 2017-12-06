Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать «Спартак» на 325 тысяч рублей по итогам матча 19-го тура РФПЛ с «Арсеналом»

«По матчу «Арсенал» – «Спартак» (0:1): болельщики гостей использовали и бросали пиротехнику, а также матч дважды пришлось остановить из-за задымления трибун. За все эти правонарушения клуб оштрафован на 300 тысяч рублей. Также фанаты «Спартака» продемонстрировали несогласованный баннер, за что штраф – 25 тысяч», - сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Также сообщается, что ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам мата с «Тосно» (6:0).