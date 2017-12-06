"Мы сделаем все, чтобы выиграть. Мы постараемся показать хорошую игру. Это важно для нас - мы хотим завоевать одно очко, а еще лучше - три. Это будет важно для нашей уверенности. У "Реала" кризис? Нет. Я помню последний наш матч - мы играли здорово, а выиграли - они.

Не думаю, что "Реал" стал слабее или хуже, чем в прошлом сезоне. Они еще добавят. В этой команде собраны хорошие игроки, так что в итоге у них будет удачный сезон. Мы стартовали в сезоне победами и сухими матчами, показывая великолепный футбол. В Лиге чемпионов мы хорошо играли против "Тоттенхэма", но уступили. Последующие матчи на внутренней арене нам не удавались. Мы просто обязаны были победить АПОЕЛ", - цитирует голландского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, игра между командами состоится сегодня в Мадриде и стартует в 22.45 мск.