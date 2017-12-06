«Локомотив» прибыл в чешский Оломоуц, где в четверг проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы со «Злином».

Сегодня вечером у железнодорожников запланирована тренировка.

К матчу готовятся 20 футболистов:

Вратари: Коченков, Медведев.

Защитники: В. Денисов, Кверквелия, Маргасов, Пейчинович, Ротенберг.

Полузащитники: Баринов, И. Денисов, Игнатьев, Касаев, Коломейцев, Куликов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Тарасов, Фарфан, Фернандеш.

Нападающие: Лысов, Эдер.

«Локомотив» после пяти игр занимает второе место в группе F, набрав 8 очков. У лидирующего «Шерифа» 9 баллов, а идущего третьим «Копенгагена» - 6. «Злин» с двумя очками потерял шансы на выход в плей-офф.