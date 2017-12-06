Напомним, что «Челси» занял вторую строчку в группе С, что позволило англичанам выйти в плей-офф турнира.

«Несколько английских команд финишировали на первых позициях, так что мы можем сыграть в следующем раунде лишь против «Барселоны», «ПСЖ» или «Бешикташа». Думаю, если вы спросите у каталонцев, хотят ли они сыграть с нами, то ответ будет отрицательным. Мы хорошая команда и постараемся пройти в Лиге чемпионов как можно дальше», - приводит слова Куртуа Goal.