Поле стадиона «Санкт-Петербург» частично вспахали в поисках бомбы (фото)
Сотрудники Росгвардии и кинологи проверили стадион «Санкт-Петербург» после анонимного звонка.
Как сообщает "Фонтанка", 6 декабря на арену были вызваны взрывотехники ОМОН и кинологи. Помимо трибун и помещений, специалистам пришлось проверить газон. Опасных предметов не обнаружено.
Источник: ГУ Росгвардии
Напомним, в 2017 году "Зенит" не сыграет в Петербурге. Первый матч после перерыва команда проведет дома 4 марта против "Амкара".