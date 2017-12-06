Как сообщает "Фонтанка", 6 декабря на арену были вызваны взрывотехники ОМОН и кинологи. Помимо трибун и помещений, специалистам пришлось проверить газон. Опасных предметов не обнаружено.


Источник: ГУ Росгвардии

Напомним, в 2017 году "Зенит" не сыграет в Петербурге. Первый матч после перерыва команда проведет дома 4 марта против "Амкара".

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