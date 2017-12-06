- С Вадимом Скрипченко я знаком по работе в «Кубани», он помогал Виктору Гончаренко. Хотя и работал тогда вторым тренером, но было видно, что это сильный специалист. У «Анжи» довольно хороший подбор игроков, это играющая команда. Но «Динамо» предстоит сверхважная игра, в которой необходима только победа. Мы в долгу перед нашими фанатами, которые отлично нас поддерживали и в минувшем сезоне в ФНЛ, и сейчас всегда рядом. Надо поднять себе и болельщикам настроение перед отпуском, уйти на зимний перерыв после двух побед кряду, что позволит прилично улучшить положение в турнирной таблице, - сказал игрок.

Встреча «Динамо» - «Анжи» пройдет на «Арене Химки» 9декабря.