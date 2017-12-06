- Можно ли сказать, что ставка на вас делается именно с точки зрения европейского опыта?

- Такое решение тренера, я его уважаю. Главное для команды - побеждать. Упорно тренируюсь каждый день. Уважаю решение тренера - сколько он считает, что я должен играть, столько я и буду. Самое главное на данном этапе - победить завтра.

- С каким настроем команда подходит к завтрашнему матчу?

- Мы приехали сюда с четким осознанием того, что должны увезти домой победу. Никакой другой вариант нас не устраивает. Скоро будет жеребьевка, и тем командам, которые заняли первое место на групповом этапе, достанутся соперники полегче, - приводит слова Нобоа официальный сайт "Зенита".