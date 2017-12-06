"Реал": Навас, Варан, Рамос, Начо, Роналду, Каземиро, Тео, Лукас Васкес, Борха Майораль, Иско, Матео Ковачич.

"Боруссия": Бюрки, Суботич, Бартра, Шахин, Геррейру, Обамеянг, Дауд, Пулишич, Кагава, Папастатопулос, Шмельцер.

Напомним, игра состсоится сегодня в Мадриде на стадионе "Сантяьго Бернабеу" и стартует в 22.45 мск.

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