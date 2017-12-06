В эти минуты московский «Спартак» проводит гостевой матч против «Ливерпуля» на стадионе «Энфилд».

Уже на 3-й минуте главный арбитр встречи Шимон Марчинак назначил одиннадцатиметровый в ворота Александра Селихова после нарушения правил со стороны Георгия Джикии – игрок сборной России свалил в своей штрафной против Мохаммеда Салаха. Пенальти реализовал капитан "красных" Филиппе Коутиньо.

На 15-й минуте все тот же бразильский хавбек с передачи своего соотечественника – Роберто Фирмино – оформил дубль, а через три минуты Фирмино в третий раз поразил ворота столичного клуба.

"Советский спорт" ведет текстовую трансляцию встречи.