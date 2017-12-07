– Комментировать тут особо нечего – счет говорит сам за себя, – приводит слова Бубнова Sportbox.Ru. – Даже не имеет значения, что пенальти, с которого все началось, был довольно спорным. Селихов чуть позже куда больше заслуживал одиннадцатиметрового удара, но арбитр не среагировал. Впрочем, нельзя не отметить, что быстрый гол заметно поубавил у «Спартака» уверенности в себе и в целом сильно на него повлиял.

Красно-белые полностью провалили игру в середине поля и устроили в обороне проходной двор. В итоге получилось избиение младенцев! Как тут не задать вопросы Каррере, который выбрал очень странную тактику и состав на матч. В Москве «Спартак» еле-еле отбился при внушительном преимуществе «Ливерпуля», а на «Энфилд» приехал играть на встречных курсах. Понятно, что нужно было побеждать, но выставлять против англичан такую атакующую группу было нецелесообразно.

Непонятно, на что рассчитывал Каррера, у которого банально нет исполнителей, чтобы играть с «Ливерпулем» в открытый футбол. Кроме того, англичане вышли на поле предельно мотивированными и в боевом составе, тогда как «Спартак» отдал немало сил в Туле. Можно говорить, что итальянец провалил эту встречу тактически по всем статьям.