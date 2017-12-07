«7:0 - невероятный результат. Мы обсуждали на скамейке ход матча, и все согласились, что победа с разницей в семь мячей над такой сильной командой, как "Спартак", – потрясающее достижение. Мы сыграли просто невероятно. Все мои игроки были на высоте

Мы крупно победили, но это не значит, что "Спартак" – слабая команда. Мы добились такого результата за счет собственной игры, как, например, "Марибор" добыл ничью с "Севильей" за счет своей хорошей игры

Вчера Антонио Конте сказал, что в 1/8 финала Лиги чемпионов не может быть слабых соперников, и он совершенно прав. Будет интересно посмотреть, кого мы получим, но страха ни перед кем мы не испытываем», - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.