«Порту» серьезно прибавил в этом сезоне. Это очень техничная команда, которой руководит замечательный тренер. Люди будут говорить, что "Порту" - аутсайдер в борьбе за главный трофей. То же самое говорили про нас в прошлом сезоне.

Но сегодняшний результат заставит их поверить в то, что они могут далеко пройти в этом турнире», - приводит слова Жардима официальный сайт УЕФА.