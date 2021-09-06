Черчесов встретиться с владельцем польской «Легии»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ближайшей встрече с президентом польской «Легии».

«Собираюсь на матч Лиги Европы «Спартак» - «Легия». Мне позвонил владелец варшавского клуба, хочет встретиться, пообщаться. Поеду, посмотрю игру, повидаю старых друзей - тем более, есть такая возможность. Есть ли мысли на отдыхе о возвращении к тренерской работе? Во-первых, отдыхать нужно с умом. А во-вторых, невозможно знать заранее, что и как будет - кто позвонит, кому такая идея придет. Время покажет», — цитирует «Спорт-Экспресс» специалиста.

Напомним, что Черчесов возглавлял «Легию» с октября 2015-го по июнь 2016 года. Под его руководством команда сделала золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Польши.

Добавим, что матч между «Спартаком» и «Легией» в рамках 1-го тура Лиги Европы состоится в Москве 15 сентября.