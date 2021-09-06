«ПСЖ» выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо

В понедельник, 6 сентября, на 89-м году жизни скончался известный французский актер Жан-Поль Бельмондо.

На смерть артиста отреагировал «ПСЖ», болельщиком которого являлся обладатель премии «Сезар».

«Вся семья «ПСЖ» с большой печалью узнала о смерти Жан-Поля Бельмондо в понедельник в возрасте 88 лет. Клуб выражает соболезнования его семье и близким», - говорится в сообщении парижского клуба на официальном сайте.

Добавим, что в 70-е годы Бельмондо был вице-президентом «ПСЖ». Актер спас клуб от банкротства.

Свою карьеру актер начал в 1957 году. Бельмондо получил известность благодаря фильмам «Стависки», «Великолепный», «Профессионал» и другим.