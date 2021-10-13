Гаджи Гаджиев: Не могу назвать работу Карпина великолепной, он все делает по-своему

- Работу Карпина в сборной многие сейчас называют великолепной. Вы тоже так считаете?

- Можно поставить Карпину плюс, потому что результаты хорошие. Ничья с Хорватией и победы над остальными соперниками, включая выездные матчи, конечно, хорошие. Но я не могу говорить, что все великолепно. Когда мы видим матчи, которые прошли в Лиге наций, то должны быть сдержаннее в оценках. Это отличает и Карпина. Например, после матча в Казани он сказал, что ребята бились, но по качеству игры вы сами все видели. Поэтому говорить о великолепных вещах не стоит. Все вместе ребята молодцы, сделали свою работу профессионально. Но пока не до конца. Хотелось бы, чтобы мы сработали по максимуму. Надо выигрывать у Кипра дома и с хорватами желательно сыграть вничью, как минимум.

- Как думаете, почему Карпин не использует клубные связки, и не считаете ли это минусом?

- Это считалось бы минусом, если бы был отрицательный результат. А в данном случае, он, наверное, делает все правильно. Есть много вещей, которые Карпин делает по-своему. Например, у сборной всегда разные капитаны. Но на данном этапе, наверное, он делает все правильно.

- Многие не понимают, почему у Карпина в сборной нет постоянного капитана. У вас есть объяснение?

- Команда имеет несколько ступеней развития. Когда она становится единой командой, есть ядро, хребет, с парой – тройкой неформальных лидеров, из которых выбирается капитан. А сейчас у нас коллектив новый, главный тренер тоже. Много изменений. Может быть, это делается с целью объединения коллектива или с целью показать значимость каждого игрока команды. Нет такого футболиста, кто был бы не важен. Как бы там ни было, но это сработало. Все же делалось с целью объединить ребят, чтобы они играли изо всех сил. Мы не можем в этом упрекнуть футболистов. Они ошибались в технических приемах, в отдельных ситуациях действовали недостаточно уверенно. Но мы не можем сказать, что они не бились и не играли изо всех сил. Это и принесло в конечном итоге результат.

- Какая главная заслуга Карпина?

- Как раз в том, о чем я сказал выше. Карпину удалось создать боевой коллектив. Пусть он еще не действует на высоком качественном уровне, но он боевой.

- Карпин сказал, что даже если выведет сборную на чемпионат мира, не факт, что сам туда поедет, потому что может принять лучшее предложение от какого-нибудь клуба. Как относитесь к его словам?

- Философски. Никто ведь не знает, что нас ждет завтра. Мы можем только предполагать. А пока нет смысла это обсуждать.