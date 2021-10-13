ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Гаджи Гаджиев: Не могу назвать работу Карпина великолепной, он все делает по-своему
13 октября 17:48
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Михаил Шапаев/РФС

Гаджи Гаджиев: Не могу назвать работу Карпина великолепной, он все делает по-своему

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев дал оценку работы Валерий Карпина в сборной и выделил его главные заслуги.

- Работу Карпина в сборной многие сейчас называют великолепной. Вы тоже так считаете?
- Можно поставить Карпину плюс, потому что результаты хорошие. Ничья с Хорватией и победы над остальными соперниками, включая выездные матчи, конечно, хорошие. Но я не могу говорить, что все великолепно. Когда мы видим матчи, которые прошли в Лиге наций, то должны быть сдержаннее в оценках. Это отличает и Карпина. Например, после матча в Казани он сказал, что ребята бились, но по качеству игры вы сами все видели. Поэтому говорить о великолепных вещах не стоит. Все вместе ребята молодцы, сделали свою работу профессионально. Но пока не до конца. Хотелось бы, чтобы мы сработали по максимуму. Надо выигрывать у Кипра дома и с хорватами желательно сыграть вничью, как минимум.

- Как думаете, почему Карпин не использует клубные связки, и не считаете ли это минусом?
- Это считалось бы минусом, если бы был отрицательный результат. А в данном случае, он, наверное, делает все правильно. Есть много вещей, которые Карпин делает по-своему. Например, у сборной всегда разные капитаны. Но на данном этапе, наверное, он делает все правильно.

- Многие не понимают, почему у Карпина в сборной нет постоянного капитана. У вас есть объяснение?
- Команда имеет несколько ступеней развития. Когда она становится единой командой, есть ядро, хребет, с парой – тройкой неформальных лидеров, из которых выбирается капитан. А сейчас у нас коллектив новый, главный тренер тоже. Много изменений. Может быть, это делается с целью объединения коллектива или с целью показать значимость каждого игрока команды. Нет такого футболиста, кто был бы не важен. Как бы там ни было, но это сработало. Все же делалось с целью объединить ребят, чтобы они играли изо всех сил. Мы не можем в этом упрекнуть футболистов. Они ошибались в технических приемах, в отдельных ситуациях действовали недостаточно уверенно. Но мы не можем сказать, что они не бились и не играли изо всех сил. Это и принесло в конечном итоге результат.

- Какая главная заслуга Карпина?
- Как раз в том, о чем я сказал выше. Карпину удалось создать боевой коллектив. Пусть он еще не действует на высоком качественном уровне, но он боевой.

- Карпин сказал, что даже если выведет сборную на чемпионат мира, не факт, что сам туда поедет, потому что может принять лучшее предложение от какого-нибудь клуба. Как относитесь к его словам?
- Философски. Никто ведь не знает, что нас ждет завтра. Мы можем только предполагать. А пока нет смысла это обсуждать.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Объявлена официальная дата боя Бетербиев - Браун"Тампа" проиграла "Питтсбургу", несмотря на 29 сэйвов ВасилевскогоМолодёжная сборная России разгромила ЛитвуЗагитова без стеснения блеснула своими прелестямиИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о РоссииГневная реакция Тактарова на пост Хабиба об избиении в метро
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика