Федор Емельяненко рассказал, когда он проведет следующий бой

Легендарный 45-летний российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко поделился дальнейшими планами на свои выступления.

«Я не чувствовал никакой опасности в бою. Я видел, что был быстрее Джонсона, и нокаутировал его. Тимати – крутой боец и хороший человек.

У меня еще один бой по контракту с Bellator, мы со Скоттом Кокером решим, что делать дальше. А сейчас я хочу вернуться домой к своим девочкам.

Где я хочу провести последний бой? Мне сложнее драться дома, но я хочу, чтобы российская публика снова увидела мой бой», – сказал Емельяненко Metaratings.ru.

Теперь в активе россиянина 40 побед в 47 поединках за карьеру в смешанных единоборствах. Тимоти Джонсон провел 24 боя и потерпел восемь поражений. Для Емельяненко этот был первый поединок с декабря 2019 года.