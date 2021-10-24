Костя Цзю - о победе Емельяненко: Федор давно дал понять, что он лучший в истории

Чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал результат боя между 45-летним Федором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном. Россиянин отправил в нокаут соперника в первом раунде и одержал победу.

«Я очень рад за Федора и уже лично поздравил его с победой. Сейчас у меня состояние полного удовлетворения. Сегодня Емельяненко дал понять, что все слишком рано списали его со счетов. Никакого другого результата и быть не могло.

Федор уже давно доказал, что он лучший в истории. Его не зря называют последним императором. Но завершать карьеру или нет — чисто его решение. На мой взгляд, если бы он не думал о чемпионском бое, не выходил бы на ринг сегодня», — сказал Цзю Sport24.

Теперь в активе россиянина 40 побед в 47 поединках за карьеру в смешанных единоборствах. Тимоти Джонсон провел 24 боя и потерпел восемь поражений. Для Емельяненко этот был первый поединок с декабря 2019 года.