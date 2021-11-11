Нападающий российских пляжников поддержал сборную России перед матчами с Кипром и Хорватией

Нападающий сборной России по пляжному футболу Борис Никоноров поделился ожиданиями от предстоящих матчей «большой» национальной команды против Кипра и Хорватии в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Важнейший момент и для футболистов, которые выступают, и для всей нашей нации в целом. Когда они играют плохо и не получается, все их хают, полощут, кошмарят. Но потом эти же люди включают телевизоры и продолжают болеть. Я хочу, чтобы у них все получилось, прямо очень хочу. И буду безумно счастлив, если наши выйдут на чемпионат мира», - приводит слова Никонорова Газета.Ru.

Матч Россия - Кипр состоится сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В ноябре команда Карпина также проведет матч против Хорватии в Сплите (14 ноября).

Отметим, что сборная России лидирует в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.