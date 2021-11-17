Гилерме перенесет зимой операцию на ахилле

Голкиперу московского «Локомотива» Маринато Гилерме предстоит операция на ахилловом сухожилии, сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, из-за травмы вратарю дают несколько дней отдыха после каждой игры, иногда приходится выходить на поле на уколах.

Операция будет произведена во время зимней паузы в чемпионате России, планируется, что он успеет восстановиться, до начала второй части РПЛ.

Добавим, что в текущем сезоне 35-летний вратарь сыграл в 17 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей, сыграв три раза «на ноль».