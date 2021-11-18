Власти Башкирии увеличили посещаемость трибун на матчах РПЛ и КХЛ до 70 процентов

Власти республики Башкортостан подписали новое постановление, согласно которому все официальные спортивные мероприятия региона, включая РПЛ и КХЛ, будут проходить при 70-процентной посещаемости при выполнении нескольких условий.

«Допускается увеличение численности зрителей матчей Российской футбольной премьер-лиги, Континентальной хоккейной лиги, иных матчей чемпионатов России среди профессиональных команд и других официальных физкультурных и спортивных мероприятий до 70% от вместимости закрытого помещения, где они проходят. Для этого необходимо одновременное соблюдение следующих условий: допуск на матч только тех зрителей, у которых есть сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 или справка о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе, наличие таких же документов у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия», - сказано в сообщении.

Такие мероприятия должны быть одобрены региональным министерством спорта и Роспотребнадзором. Организаторы спортивных мероприятий должны обеспечить соблюдение этих требований, добавили в пресс-службе.