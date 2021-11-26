ПСВ на своем поле победил «Штурм» – австрийский клуб лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы ПСВ – «Штурм» завершился победой команды из Эйндховена со счетом 2:0.

Отметим, что первый гол в сегодняшней встрече был забит в концовке первого тайма – на 45-й минуте форвард нидерландского клуба Карлос Винисиус удачно реализовал 11-метровый удар. На 56-й минуте нападающий Джеффри Брума удвоил преимущество хозяев.

Таким образом, ПСВ набрал восемь очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы B, опередив «Реал Сосьедад». «Штурм» остался на четвертой строчке (одно очко).

9 ноября нидерландцы сыграют в гостях против «Сосьедада», а австрийский клуб в тот же день дома встретится с «Монако».

Лига Европы

5-й тур

Группа В

ПСВ – «Штурм» – 2:0 (1:0)

Голы: Винисиус, 45 (с пенальти). Брума, 56.