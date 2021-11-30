Хамзат Чимаев: Ян? Петр – машина

Шведский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев высоко оценил выступления временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

Отметим, что 30 октября в Абу-Даби 28-летний россиянин победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением в рамках турнира UFC 267. В своей карьере спортсмен принял участие в 18 поединках, одержал 16 побед (7 – нокаутом) и потерпел два поражения.

– С Петром мы знакомы. Ян – машина. Так близко не знакомы, но пару раз виделись в Абу-Даби на турнире UFC 267, – цитирует Чимаева RT.

Добавим, что на турнире UFC 27-летний Чимаев победил представителя Китая Джинлианга Ли удушающим приемом.