Константин Генич – лучший комментатор чемпионата Европы по футболу

Константин Генич получил премию Владимира Перетурина на проходящей в эти минуты в Олимпийском комитете России торжественной церемонии награждения лучших комментаторов страны.

«Коллеги, академики, журналисты. Первому выходить на сцену всегда непросто. Для комментатора важнейшим считается подобрать интонацию. Первому это трудно, но я попробую. Прежде всего скажу, что год начался трагически. Уход Юрия Розанова был ударом по всему журналистскому сообществу. Давайте вспомним, каким он был мэтром. и остается для всех нас примером. Что касается премии, то, конечно, в конкурентной среде выиграть у Казанского и Стогниенко - это очень почетно. Спасибо за такое доверие», – прокомментировал получение награды Генич.

Отметим, что приз победителю вручил заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов.

Премия «Голос Спорта» учреждена и проводится уже в третий раз российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России и Генерального спонсора Олимпийской Команды России ПАО «Газпром».