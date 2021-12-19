«Готов к работе в клубе. Веду переговоры, в том числе с венграми». Черчесов разговорился с поляками

Зимнее трансферное окно дает возможность клубам привести в порядок свои кадровые дела. Речь не только о пополнении в составах, но и в тренерских штабах. Тут тоже есть к кому присмотреться. Например, до сих пор без работы бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В последнее время вокруг Станислава Саламовича много слухов. Только на этой неделе инсайдеры сватали его в два клуба. Первый – это «Рубин», где завалил первую часть сезона Леонид Слуцкий. Еще один экс-наставник российской сборной финишировал перед Новым годом десятым, в трех очках от зоны переходных матчей. А ждали его команду как минимум в трех очках от лидеров.

Означает ли это, что руководство клуба из столицы Татарстана решится на кардинальные перемены? Вовсе не факт. Контракт у Слуцкого долгосрочный, да и не все проблемы упираются в тренера. Скамейки у казанцев нормальной нет, хотя напроигрывал Леонид Викторович всем подряд, раздарил очки аутсайдерам, не взяв свое. И это ему точно можно предъявить.

Второй клуб, где ждут Черчесова, назвал венгерский портал Index.hr – и это якобы «Ференцварош». Источник уверяет, что стороны уже согласовали условия контракта. Ранее самая титулованная команда Венгрии (32 чемпионства) отправила в отставку Петера Штегера. В тот момент «Ференцварош» проиграл «Дебрецену» и шел на втором месте в чемпионате после 15 игр. При этом в самом клубе информацию о российском тренере комментировать отказались, назвав эти новости сплетнями.

Черчесову попробовали дозвониться наши журналисты, но тренер бросил трубку, услышав вопросы о венграх. На российскую прессу Станислав Саламович безусловно обижен. Она многое сделала, чтобы подтолкнуть руководство РФС к расставанию со специалистом после чемпионата Европы. С польскими СМИ у Черчесова отношения другие. Им он и рассказал о своих насущных делах.

«Мне поступило много предложений, над ними сейчас раздумываю. Я уже готов к работе в клубе. Веду переговоры с несколькими командами, у которых есть ко мне интерес. В том числе с венграми. Со мной также связались два клуба из Турции. Есть варианты и с другими странами. Пока в раздумьях. Приму решение на следующей неделе», - пояснил тренер польскому изданию Interia.

Значит, «Ференцварош» все-таки правда. Какие венгры еще могут быть, если не ведущий клуб страны. Венгрия рядом с Австрией, а это не простая для Черчесова страна. Шесть лет он играл там, жил с 1996 года вместе со своей семьей: женой, сыном и дочерью. В Австрии он получил тренерскую лицензию и работал с детьми. Там у него жилье, так что с этой точки зрения вариант неплохой.

Полякам Черчесов признался, что раньше у него была четкая цель - поехать на чемпионат мира в Катаре, но теперь это в прошлом. «К сожалению, со сборной России мне этого добиться не удалось. На данный момент нет возможности сделать это и с другой сборной. Поэтому нужно открываться новым возможностям, их у меня много. Предстоит все проанализировать и решить, что будет лучше для меня и семьи. Что касается «Легии», то официального предложения от них не поступало».

Зато был призыв фанатов с трибун в одном из матчей вернуть тренера. В «Легии» Черчесов работал, выиграв чемпионат Польши. Но мало ли чего кричат болельщики. Писали еще об интересе к Станиславу Саламовичу со стороны «Антверпена». Один из самых богатых клубов Бельгии готов был предложить тренеру контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро в год. Но нынешний наставник Брайан Приске пока не уволен.

Что до России, то тут вариантов у героя ЧМ-2018 не так много. В топ-клубах все занято. Сергей Семак укрепил свои позиции в «Зените» в конце года, «Спартак» взял Паоло Ваноли, ЦСКА – исключено, в «Динамо» в порядке Сандро Шварц, а Маркус Гисдоль в «Локо» еще не успел что-то сделать – сам пришел по ходу сезона. Остаются разве что «Рубин» и «Ростов», но так ли уж рад будет этому назначению тренер.

Лучше поехать за границу, включиться в работу. А там, глядишь, в РПЛ наступят перемены посерьезнее.