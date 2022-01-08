«Ливерпуль» не намерен расставаться с Ориги в зимнее трансферное окно

«Ливерпуль» не собирается рассматривать предложения от других клубов по покупке Дивока Ориги. Действующий контракт с нападающим истекает в конце сезона.

Об этом информирует Фабрицио Романо в Twitter.

По данным источника, английский клуб получил предложения на 26-летнего бельгийского футболиста из команд итальянской Серии А и немецкой Бундеслиги. Однако «Ливерпуль» не заинтересован в том, чтобы отпускать игрока до конца сезона.

Отметим, что Ориги забил пять голов в текущем сезоне в разных турнирах, а также сделал две результативные передачи.