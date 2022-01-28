Ваноли объяснил отсутствие Промеса и Кутепова в матче «Спартака» против «Слована»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, почему в товарищеском матче со «Слованом» (2:2) не приняли участие Квинси Промес и Илья Кутепов.

Напомним, что после первого тайма красно-белые выигрывали со счетом 2:0.

«У Промеса была небольшая проблема на тренировке. На следующей неделе он уже будет с нами. У Кутепова небольшая перегрузка лодыжки. Сейчас у игроков будет полтора дня отдыха, на следующей неделе все вместе будем работать», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Спартак» проводит зимний сбор в Дубае.