Гол Языджи в концовке встречи принес ЦСКА домашнюю победу над «Нижним Новгородом»

Матч 20-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Нижним Новгородом» завершился минимальной победой московской команды со счетом 1:0.

Отметим, что единственный гол в сегодняшней встрече был забит в добавленное ко второму тайму время – его автором стал атакующий полузащитник москвичей Юзуф Языджи.

Добавим, что гости были вынуждены доигрывать матч вдесятером после того, как 42-й минуте был удален с поля защитник Акоша Кечкеш за фол против полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля.

Таким образом, ЦСКА набрал 36 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» остался десятым (22 очка).

В следующем туре красно-синие сыграют в гостях против «Локомотива», а нижегородцы на выезде встретятся с «Уфой». Оба матча состоятся 12 марта.

Чемпионат России

20-й тур

ЦСКА – «Нижний Новгород» – 1:0 (0:0)

Гол: Языджи, 90+6

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Набабкин, 86), Дивеев, Фукс (Эджуке, 56), Бийол, Обляков, Гбамен, Дзагоев (Зайнутдинов, 46), Карраскаль (Ахметов, 75), Медина (Яковлев, 57), Языджи.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Александров, Кечкеш, Юлдошев (Ткачук, 89), Калинский, Кравцов, Ларсен, Эннин (Берковский, 74), Милсон (Масоэро, 45).

Предупреждения: Ларсен (31), Карраскаль (44), Языджи (60).

Удаление: Кечкеш (42).