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Абрамович не успел продать «Челси». Все его британские активы заморожены

Великобритания ввела санкции против российских бизнесменов и руководителей госкомпаний.
Абрамович не успел продать «Челси». Все его британские активы заморожены
10 марта 2022 13:28
автор: Олег Чикирис
автор фото: Marca

В обновленный список попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, президент ВТБ Андрей Костин, президент «Транснефти» Николай Токарев и один из руководителей банка «Россия» Дмитрий Лебедев. Все активы, попавших в санкционный список, заморожены, им запрещено приезжать в Великобританию и вести в стране какой-либо бизнес.

Таким образом, продажа Абрамовичем «Челси» фактически блокирована. При этом клуб получил специальную лицензию на продолжение футбольной деятельности. Кстати, санкции ударят и по ни в чем не виноватым болельщикам «синих». Те, у кого есть сезонные абонементы, по-прежнему смогут посещать матчи. Но клубу запрещено продавать разовые билеты, а также какие-либо товары.

Напомню, что на прошлой неделе Абрамович выставил клуб на продажу, намереваясь выручить от трех до четырех миллиардов фунтов. Олигарх даже заявил, что средства, вырученные от продажи, он направит на помощь жертвам событий на Украине. Однако даже это не спасло его от санкций.

Что касается продажи, то речь шла о трех или четырех потенциальных покупателях, но никто из них не предложил даже минимальную цену, на которую рассчитывал владелец. Да даже если бы предложил, стороны в любом случае не успели бы совершить сделку.

Теперь же все активы Абрамовича в Англии, которые также включают несколько объектов недвижимости, заморожены. Есть, правда, небольшая лазейка: если правительство Великобритании даст специальное разрешение, олигарх сможет осуществить сделки по продаже имущества. Однако такое развитие событий в нынешней ситуации выглядит не то что маловероятным, а просто невозможным.

источник: «Советский спорт»
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