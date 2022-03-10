Владимир Перегонцев: «Локомотив» стал более привлекательно выглядеть

Экс-капитан и тренер «Локо» Владимир Перегонцев высказался на тему решения КДК РФС по «делу Кухты» и оценил ситуацию вокруг клуба.

– Порадовала не только победа над «Химками», но и то, что КДК РФС разобрался в сути вопроса. А вот огорчило то, что сразу пошла волна негатива, в том числе от бывших руководителей клуба. Как мне кажется, чисто по-человечески, да и из клубного патриотизма, если это для кого-то, конечно, не пустой звук, лучше порадоваться за то, что «Локомотив» не лишился трёх очков. И за то, что из клуба сейчас нет волны отъездов легионеров, как в других командах, – сказал Перегонцев.

Напомним, что после матча 20-го тура РПЛ «Химки» подали протест на результат игры с «Локомотивом» (2:3), поскольку чешский нападающий железнодорожников Ян Кухта не мог принимать участия во встрече из-за дисквалификации, полученной в своей последней игре за пражскую «Спарту».