Дубль Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Спартаком»

В матче 21-го тура чемпионата России по футболу московский «Спартак» дома сыграл проиграл «Краснодару».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, которые вышли вперед уже на пятой минуте благодаря мячу Эдуарда Сперцяна со штрафного. Хозяева отыгрались на 38-й минуте: Квинси Промес реализовал пенальти.

За пять минут до конца основного времени матча 11-метровый был назначен уже в ворота москвичей, и Сперцян оформил дубль, переиграв Александра Селихова.

Красно-белые с 26 очками остались на десятой строчке в турнирной таблице.

«Быки» набрали 35 очков и занимают пятую строчку.

В следующем туре команда Паоло Ваноли 19 ноября в гостях сыграет с «Нижним Новгородом». «Краснодар» днем позже отправится отправится в гости к «Уфе».

РПЛ

21-й тур

«Спартак» (Москва) - «Краснодар» - 1:2 (1:1)

Голы: Промес, 38 (с пенальти) - Сперцян, 5; 86 (с пенальти)

«Спартак»: Селихов, Кофрие (Соболев, 90), Жиго, Джикия (к), Айртон, Умяров (Зобнин, 90), Мартинс, Мозес (Хлусевич, 65), Промес, Бакаев (Ларссон, 75), Николсон.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов (Якимов, 90), Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин (Попов, 90), Манелов (Газинский, 74).

Предупреждения: Умяров, 43; Николсон, 44 - Черников, 31.

Судья: Евгений Кукуляк.