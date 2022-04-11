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Экс-нападающий «Ливерпуля» дебютирует в боксе

Бывший форвард сборной Нидерландов Дирк Кюйт готовится к выходу на боксерский ринг.
11 апреля 2022 10:07

Бывший нападающий «Утрехта», «Фейеноорда», «Ливерпуля» и «Фенербахче» принял вызов на участие в мероприятии, организованном кикбоксером Рико Верховеном.

- Прошло около четырех лет с тех пор, как я завершил карьеру в футболе. И, конечно же, я скучаю по тому напряжению и борьбе за победу. Я занимался многими другими видами спорта. Но стоять на ринге, как Рико делал много раз в своей жизни, для меня в новинку. Так что я бы с удовольствием принял участие в поединке с другой знаменитостью. С этого момента я приступаю к усердным тренировкам, - приводит слова Кюйта Voetbal International.

Как отмечает издание, на данный момент неизвестно, кто будет соперником Кейта, которого сейчас можно увидеть по телевизору в качестве аналитика. «По крайней мере, он не дерется со мной», - пошутил Верховен.

источник: Voetbal International
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