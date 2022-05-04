Тихонов - об отстранении российских клубов от еврокубков: И что? Мы и так проигрываем всем и везде

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о продлении отстранения российских клубов и сборной от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА еще как минимум на один сезон.

«УЕФА отстранил нас от еврокубков, и что дальше? Мы и так проигрываем всем и везде. Собрать футболистов надо и выбросить, они все равно ничего не умеют.

Наши по полю двигаются так, будто по гире привязали к заднице и даже три слова связать не могут. Посмотрите на них – это кошмар! Никакой дисциплины тренировочного процесса, это стадо баранов, у них нет самолюбия», - приводит слова Александра Ивановича Metaratings.

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Ранее сборная России не смогла побороться за право принять участие в ЧМ-2022, поскольку была отстранена ФИФА от стыковых матчей.

В текущем сезоне Малком провел 32 матча во всех клубных турнирах, в которых забил девять мячей. В активе Клаудинью 29 матчей и десять голов.