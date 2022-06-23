Овечкин может сыграть в матче «Динамо» - «Амкал»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может принять участие в товарищеском матче между московским «Динамо» и командой блогеров «Амкал». Об этом сообщает пресс-атташе бело-голубых Полина Лысенко.

Встреча состоится в Москве на «ВТБ Арене» 25 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что текущем плей-офф НХЛ Овечкин сыграл в шести матчах «Вашингтона», забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. «Кэпиталз» завершили свои выступления на стадии первого раунда, уступив «Флориде Пантерз» (2-4).