Мацуев - о Суперкубке России: Я думаю, что бессмысленно раскладывать какие-то предположения

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России против «Зенита».

Отметим, что очная встреча команд состоится 9 июля на «Газпром Арене». Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.

«Суперкубок - матч, в котором состояние команды, город проведения матча и прочие детали откладываются на второй план, потому что все состоит из одного матча. У кого есть преимущество? Я думаю, что бессмысленно раскладывать какие-то предположения, так как все покажет игра», - приводит слова Мацуева «СЭ».

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 65 очков в 30 турах. Что касается «Спартака», то столичная команда завоевала Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» (2:1).