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«Сочи» на выезде оказался сильнее «Торпедо» в стартовом туре РПЛ

Встреча прошла в Химках.
17 июля 2022 16:55

«Сочи» на выезде оказался сильнее московского «Торпедо» в матче первого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сочинцев.

В составе победителей отличились Ибрагим Цаллагов (35-я минута), Владислав Сарвели (37-я) и Георгий Мелкадзе (90-я). Также один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Ваня Дркушич (50-я).

В следующем туре «Сочи» отправится в гости к московскому ЦСКА (23 июля), а «Торпедо» сыграет на выезде со столичным «Динамо» (24 июля).

источник: «Советский спорт»
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