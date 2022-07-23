ЦСКА разгромил «Сочи» в домашнем матче, Акинфеев во второй раз подряд сыграл «на ноль»

Сегодня, 23 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч 2-го тура между ЦСКА и «Сочи». Победу одержали красно-синие со счетом 3:0.
Голы у армейцев забили Хесус Медина (36, 90+2-я минуты) и Хорхе Карраскаль (56).
Отметим, что голкипер хозяев Игорь Акинфеев оформил голевую передачу на колумбийского полузащитника. Вратарь оформил второй сухой матч подряд. Ранее красно-синие одолели «Урал» со счетом 2:0.
Таким образом, ЦСКА возглавил турнирную таблицу и набрал шесть очков. На счету «Сочи» три балла и третья позиция.
Следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут 31 июля на выезде против «Нижнего Новгорода», а «Сочи» примет «Ахмат» днем ранее.
РПЛ
2-й тур
ЦСКА - «Сочи» 3:0
Голы: Медина 36, 90+2, Карраскаль 56
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Зайнутдинов, Дивеев, Обляков, Кучаев (Ермаков, 76), Мухин, Яковлев, Медина, Карраскаль, Чалов (Заболотный, 63).
«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Дркушич (Мещанинов, 84), Бурмистров (Нобоа, 71), Макарчук, Цаллагов, Ангбан, Юсупов, Сарвели (Ушатов, 72), Мелкадзе (Жоаозиньо, 46).