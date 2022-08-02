Алексей Миранчук: новый вариант для перезагрузки

В октябре Алексею исполняется 27 лет и он нашел новый вариант в развитии карьеры, котором станет «Торино». Мы отыскали несколько плюсов, почему этот трансфер окажется более удачливым, чем в «Аталанту».

За два года в Италии Миранчук полностью освоился и адаптировался как к местной жизни, так и к футбольным особенностям страны. В определенный момент сообщалось об интересе к нему со стороны «Милана», «Интера» и других топ-команд Серии А, но все они не гарантировали место в основе, да и до конкретных переговоров не дошло. Полузащитник сборной России почти наверняка бы занял ключевую роль в почти любом клубе из второй половины таблицы лиги, но это идет вразрез с его уровнем и амбициями, поэтому был выбран другой, пускай и более сложный вариант.

Для начала нужно понимать, что «Торино» - это вовсе не зона комфорта для Миранчука, где бы не понадобились прессинг, игра без мяча и другие навыки, которые проседают у Алексея. «Торино» - это некий аналог «Аталанты», где прессинговать придется не меньше (а может даже больше), тоже придется играть в схеме 3-4-2-1 и тоже будет нужно выгрызать место у высококлассных партнеров. Тем не менее команда Ивана Юрича (имя главного тренера) использует несколько иной подход в сковывании соперника, где меньше работы приходится как раз на атакующих полузащитников, а главные задачи по прессингу выполняют футболисты других амплуа.

«Торино» - крепкий середняк Италии, претендующий на нечто большое в ближайшие годы. Например, в прошлом сезоне клуб занял десятое место, отстав от «Аталанты» на девять очков, а от еврокубкой зоны - на 12. В текущее трансферное окно туринцы потеряли много игроков, включая вечно забивающего Белотти, но клуб уже компенсирует потери другими классными игроками, одним из которых должен стать Миранчук. В «Торино» Алексей может стать новым фундаментом для состава, который легко выиграет конкуренцию у 20-летнего венгра Кристофер Хорвата, часто травмированного Симоне Верди и у других, кто хоть как-то способен играть на месте атакующего центрального полузащитника, если не случится никакого форс-мажора.

«Торино» - это идеальный вариант для перезагрузки карьеры без шага назад. В ней Миранчук может получить долгожданное доверие, свободу и всё для того, чтобы вновь зажечь в Италии. Если всё пойдет удачно, то данный клуб может послужить лишь трамплином, в результате чего слухи об интересе «Милана», «Интера», «Лацио» могут превратиться в реальный трансфер.