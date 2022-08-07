«Сочи» победил «Пари НН» благодаря голу Юсупова

«Сочи» в домашнем матче четвертого тура российской премьер-лиги (РПЛ) победил клуб «Пари Нижний Новгород» cо счетом 2:1.
На мячи футболистов «барсов» Кристиана Нобоа, реализовавшего пенальти (33-я минута) и Артура Юсупова, отличившегося с игры (38), гости ответили голом защитника Ибрахимхалила Юлдошева (83).
Таким образом, сочинцы набрали 9 очков и поднялись на третье место, а нижегородцы остались с двумя очками и идут 12-ми.
В следующем туре «Пари НН» 14 августа примет на своем поле «Ростов», «Сочи» в этот же день сыграет в гостях со «Спартаком».
РПЛ
4-й тур
«Сочи» (Сочи) - «Пари НН» (Нижний Новгород) - 2:1 (2:0)
Голы: Нобоа, 33 (пен.); Юсупов, 38 - Юлдошев, 83
«Сочи»: Адамов, Терехов, Мещанинов, Дркушич, Цаллагов, Макарчук, Нобоа, Ангбан (Кравцов, 76), Юсупов (Батырев, 86), Сарвели (Жоаозиньо, 72), Мелкадзе.
«Пари НН»: Нигматуллин, Корнюшин (Стоцкий, 21), Гоцук, Агапов, Александров, Юлдошев, Калинский, Шарипов (Кобесов, 73), Берковский (Рыбчинский, 46), Сулейманов (Кротов, 46), Милсон (Шильцов, 59).
Предупреждения: Корнюшин, 15, Александров, 32, Кобесов, 76, Юсупов, 85