«Барселона» хочет аннулировать новый контракт де Йонга

«Барселона» угрожает судебным иском полузащитнику Френки де Йонгу.

Как пишут зарубежные СМИ, руководство клуба хочет аннулировать действующий контракт с 25-летним футболистом. «Барселона» сообщила де Йонгу, что хочет вернуть условиям соглашения, которые были прописаны в 2019 году.

Руководство каталонского клуба заявляет, что нашло доказательства преступных действий сторон, подписавших продление контракта в октябре 2020 года при уже экс-президенте Хосепе Бартомеу. Тогда «Барселона» продлила соглашение до 2026 года. Де Йонг пошел на снижение зарплаты в двух предыдущих сезонах при условии, что позже ему выплатят 18 миллионов евро.

«Барселона» намерена установить всех, кто несет ответственность за предполагаемые правонарушения.