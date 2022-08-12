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«Тоттенхэм» – темная лошадка в битве за АПЛ

На протяжении последних пяти лет в сильнейшей футбольной лиге мира только две команды разыгрывают чемпионство между собой. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» даже близко не подпускают другие клубы в свою гонку, но в новом сезоне ситуация может резко измениться.
«Тоттенхэм» – темная лошадка в битве за АПЛ
12 августа 2022 00:11
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Тоттенхэм"

В борьбу за титул АПЛ вклинится не «Челси», не «МЮ» и даже не «Арсенал», а другой клуб, на который мало кто ставит - «Тоттенхэм». Мы нашли несколько факторов, которые подтверждают, что «шпоры» могут стать «темной лошадкой», способной допрыгнуть до звания чемпиона АПЛ-2022/23.

1. Антонио Конте

Итальянский тренер принял «Тоттенхэм» только в ноябре 2021 года, но уже проделал огромную работу. В то время как Гвардиола, Клопп, Тухель и другие специалисты давно руководили топ-клубами, занимаясь тренировками, трансферами и другими основными вещами, Антонио Конте пришлось на ходу реанимировать новую команду - и сделал он это более чем достойно. Теперь же Антонио подготовил подопечных к новому сезону по своим беспощадным методикам, по четкому плану и можно быть уверенными, что в физике, тактической подготовленности и характере «шпоры» ничуть не уступают прошлогодним победителям чемпионата Англии.

Если рассматривать результаты АПЛ с момента прихода Конте в «Тоттенхэм», то лондонцы располагаются на третьей строчке, проигрывая «Ливерпулю» всего 12 очков. И это, напомним, со скомканной трансферной кампанией. Конте - топ-тренер, которого можно считать главным фактором в гонке за чемпионство. Возможно, он не задержится в «Тоттенхэме» на долгие годы, но прежде чем уйти, он обязательно добьется успеха, как это было в предыдущих клубах.

2. Трансферы и состав

«Тоттенхэм» попрощался в летнее трансферное окно только со Стивеном Бергвейном, который так и не оправдал ожидания и вложенные в него 30 млн евро. Зато впечатляют трансферы «на вход»: Клеман Лангле, Фрейзер Форстер, Джед Спенс, Ив Биссума и, конечно же, одним из любимейших игроков Конте – Иван Перишич.

Теперь у «Тоттенхэма» трудно найти слабое место в составе. На каждой позиции есть 1-2 игрока уровня топ-клуба, готовых бороться за самые высокие места. При этом в коллективе сложился удачный средний возраст (26 лет), то есть большая часть футболистов находятся в самом расцвете сил, но при этом не лишены опыта.

3. Конкуренты

На первый взгляд, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» на голову выше «Тоттенхэма», но каждый из них рискует провалиться в текущем сезоне АПЛ.

Начнём с «Ливерпуля», который не так идеален, как кажется. Из клуба ушёл многолетний лидер Садио Мане, вместо которого нужно встроить другого игрока. Да, Клопп мастерски адаптирует новичков, но смогут ли они показать такой же стабильный и качественный футбол, как это долгое время делал сенегалец? Но самой настоящей проблемой являются травмы, год за годом преследующие Юргена Клоппа. Уже на старте сезона в лазарете находятся Тиаго, Окслейд-Чемберлен, Кертис Джонс и Наби Кейта, из-за чего в центре поля вынуждены играть регрессирующие 32-летний Джордан Хендерсон и 36-летний Джеймс Милнер. С такими проблемами «Ливерпуль» не сможет разорваться на нескольких фронтов, а значит, будут явные просадки.

Теперь о «Манчестер Сити». Трансфер Эрлинга Холланда может несколько исказить впечатления о работе клуба на рынке, которая была далеко не столь впечатляющей, как сам норвежский форвард. Холланд - супертрансфер, впрочем, его нужно постараться ещё встроить в сложный футбол Пепа, но помимо него был подписан только Калвин Филлипс на позицию опорника. Зато с плохой стороны поражает список из ушедших игроков: Стерлинг, Зинченко, Жезус, Фернандиньо. Абсолютно каждый из них был не только сильным футболистом, но и важнейшим персонажем в раздевалке, что ни один раз подчеркивал Гвардиола. «Манчестер Сити» может потратить сотни миллионов на новых игроков, но не купит их опыт и дух в раздевалке.

источник: «Советский спорт»
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«Тоттенхэм» – темная лошадка в битве за АПЛ
«Тоттенхэм» – темная лошадка в битве за АПЛ
На протяжении последних пяти лет в сильнейшей футбольной лиге мира только две команды разыгрывают чемпионство между собой. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» даже близко не подпускают другие клубы в свою гонку, но в новом сезоне ситуация может резко измениться.
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