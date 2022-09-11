Левандовски поздравил Швентек с победой на US Open

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поздравил соотечественницу Игу Швентек с победой на Открытом чемпионате США. В финале Швентек обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

«Поздравляю, Ига! Ты великая чемпионка, и ты еще раз доказала это на самом большом турнире. Я так рад за тебя!» - написал Роберт в соцсетях.

Добавим, что в данный момент Жабер является пятой ракеткой мира. В этом году 28-летняя спортсменка выходила в финал Уимблдона, где уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (6:3, 2:6, 2:6).